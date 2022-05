Napoli prepara il dopo Osimhen, Belotti occasione per Giuntoli

Il Napoli cerca attaccanti perché Victor Osimhen potrebbe lasciare il club azzurro a fine stagione. Andrea Belotti si libera a parametro zero. L’attaccante del Torino ha il contratto che scade a giugno del 2022 e per il Napoli sarebbe una ghiotta occasione poter prendere un giocatore senza versare nemmeno un euro per comprare il cartellino. Urbano Cairo ha fatto sapere che l’attaccante potrebbe già aver firmato per un altro club, poiché da febbraio era libero di potersi accordare con qualsiasi altra squadra. Al momento la decisione di Belotti è sospesa, anche perché per lui si parlava di una possibile destinazione negli USA, nel Toronto dove giocherà anche Lorenzo Insigne.

Cessione Osimhen: piace Belotti

Per il Napoli Belotti sarebbe un’occasione importante, come scrive Corriere dello Sport. L’attaccante ex Palermo a 28 anni non ha mai trovato la giusta maturazione ed il salto di qualità, ma ha forse l’ultima occasione di poter esplodere definitivamente. Belotti fino ad ora ha segnato 113 gol, un bottino importante. De Laurentiis comincerebbe a pensare al giocatore qualora dovesse andare via Osimhen, che piace in Premier League, principalmente ad Arsenal, Newcastle e Manchester United. Il Napoli spera che si scateni un’asta e davanti ad una cifra, che parta almeno da 100 milioni di euro, lo lascerà andare.