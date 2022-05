Sky – Probabili formazioni Torino-Napoli: Spalletti fa fuori Zielinski

Torino-Napoli, le probabili formazioni di Sky: con Spalletti che mette di nuovo in panchina Piotr Zielinski. A questo punto diventerebbe un vero e proprio caso, con Zielinski che oramai non viene più ritenuto un titolare da Spalletti.

Il Napoli con un vittoria sul Torino blinderebbe il terzo posto, vista la sconfitta della Juventus col Genoa. Arrivare in terza posizione sarebbe manna per De Laurentiis, dato che farebbe entrare nelle casse azzurre almeno 4 milioni di euro in più, rispetto al quarto posto.

Torino-Napoli: le scelte di Spalletti e Juric

Il Torino non ha particolari problemi di classifica. Juric punta ancora su Bremer in difesa, che all’andata riuscì quasi ad annullare Osimhen, ai suoi fianchi ci saranno Djidji e Ricardo Rodoriguez. Sugli esterni ci saranno Singo e Vojvoda, mentre in mezzo al campo Ricci e Mandragora. Praet e Brekalo sosterranno Belotti che è stato accostato al Napoli.

Nel Napoli di Luciano Spalletti c’è l’esclusione di Zielinski, che ha richieste dalla Bundesliga, si parla anche di Bayern Monaco. In panchina confermato Ospina, nonostante le voci di un possibile addio, anche se pare che il portieri colombiano abbia Napoli come priorità, ma il suo contratto non è stato ancora rinnovato.