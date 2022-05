Chiariello: “L’Atletico vuole Di Lorenzo, a 20 milioni si chiude. Lozano in vendita, ecco chi resta”

Umberto Chiariello ha parlato dell’Interesse dell’Atletico per di Lorenzo e ha commentato il movimenti del Napoli sul Calciomercato

“L’Atletico Madrid vuole Giovanni Di Lorenzo“. Lo ha affermato il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21, “gli spagnoli hanno offerto 14 milioni di euro ed il Napoli li ha rifiutati, ma a 20 si può chiudere. Pare che i Colchoneros vogliano aumentare la cifra messa sul piatto, l’affare può andare in porto. L’ex Empoli è un classe ’93, ha 29 anni e va per i 30: se al Napoli danno davvero 20 milioni, possiamo assistere ad un addio. Anche Alex Meret può partire: lo aggiungerei alla lista delle possibili cessioni. Pure Hirving Lozano – ha aggiunto il cronista – è in vendita. Chi rimane è Mario Rui, insieme ad Amir Rrahmani e Juan Jesus, che rinnoverà per un anno, oltre a Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, che verrà riscattato, e Matteo Politano“.

Chiariello ha poi aggiunto ulteriori dettagli sui movimenti del Napoli:”Quanto a Dries Mertens, il rinnovo è in forse. Sono in sei, quindi, a rimanere. Per il resto, sono tutti sul mercato, con il cartellino di vendesi addosso, un’etichetta con su scritto: ‘Cacciare i soldi e vedere cammello’. Victor Osimhen? Lui è il primo della lista: il Napoli pensa di fare mercato vendendo il nigeriano. 100 milioni non te li dà nessuno? Non è vero: in Premier League, queste cifre le tirano fuori abbastanza facilmente, se vogliono un centravanti”.

“Anche Kalidou Kouliblay può finire in Premier? Non è detto, perché ha una certa età e in Inghilterra preferiscono spendere per i giovani” ha concluso il giornalista di Campania Sport.