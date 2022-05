Super parata i Ospina, tifosi scatenati sui social: “Altro che Meret”

David Ospina ha disputato un’ottima partita col Napoli che ha battuto il Torino, decisiva la sua parata su Belotti. Il portiere del Napoli è in scadenza di contratto a fine stagione e addirittura si è parlato di una discussione tra Spalletti e De Laurentiis, proprio sul tema Ospina.

In casa Napoli il tema portieri è di estrema attualità, anche perché Meret non sembra dare grande sicurezza, anche se la società ha puntato molto su di lui. Il fatto che non giochi bene con i piedi va in contrasto con le idee di Spalletti. Quindi se dovesse restare il tecnico toscano sarà difficile puntare su Meret.

Ospina in Torino-Napoli è stato sicuramente uno dei migliori, decisiva la sua parata sul colpo di testa di Belotti ma anche sulla punizione calciato dall’attaccante del Torino. Belotti che è stato accostato anche al Napoli in queste ore. I tifosi del Napoli sui social hanno scritto molti messaggi per Ospina ed in tanto gli chiedono di restare a Napoli anche per il futuro. Il portiere ha come priorità la maglia azzurra, ma è ovvio che sarà la società a dovergli dare sicurezza oltre ad una buone offerta economica. Le parti si vedranno a fine stagione.