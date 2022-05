Salvione: “Polemica Spalletti-De Laurentiis? ecco come stanno realmente le cose. Ho una notizia su Lozano”

Pasquale Salvione giornalista del Corriere dello Sport ha parlato della presunta polemica tra Spalletti e De Laurentiis.

La presunta polemica tra De laurentiis e Spalletti tiene banco tra i tifosi azzurri. Della questione ne ha parlato il giornalista del Corriere dello sport, Pasquale Salvione. Il cronista è intervenuto ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

Spalletti ha fatto parlare lo staff in conferenza. Ci vedi una polemica, non troppo velata, nei confronti di chi ha criticato il suo operato?

“Non ci vedo nessuna vena polemica. Anzi, mi è sembrata una ‘vetrina’ per chi ha lavorato sodo con l’allenatore. Onestamente, credo sia stato un modo per dare risalto a chiunque lavori non sotto i riflettore pur avendo dato un contributo fondamentale a questo Napoli. Inoltre, non credo che Spalletti abbia necessità e voglia di polemizzare con De Laurentiis”.

Lozano vuole rimanere un altro anno al Napoli. Il club deve puntarci ancora?

“Io, onestamente, credo che Lozano sia un calciatore che può dire la sua al Napoli. E’ sfortunato con le soste nazionali: ogni volta che parte poi incappa in guai fisici che poi rallentano la sua crescita. Credo che, con la giusta continuità, sia un giocatore che può incidere”.