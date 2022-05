Giallo sullo striscione contro Spalletti, la posizione degli Ultras e la solidarietà al tecnico

Lo striscione contro Luciano Spalletti non era firmato dai gruppi organizzati, alcune frange di Ultras prendono le distanze. C’è un piccolo mistero da risolvere, perché non si capisce ancora chi sia stato ad esporre quello striscione all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje” è la frase incisa sul telo bianco, ma chi sia l’autore non è ancora chiaro. Anche le parole utilizzate non fanno pensare ai gruppi ultras, non c’è una rima, insomma non sembra lo stile ‘solito’. Basti guardare lo striscione contro De Laurentiis, firmato dai Fedayn per capire la differenza da quello con Spalletti.

Corriere del Mezzogiorno fa sapere che è alcuni gruppi ultras del Napoli hanno preso le distanze dallo striscione contro Spalletti. Ecco quanto scritto dal quotidiano.