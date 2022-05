Fimmanò: “De Laurentiis vende il Napoli, sono certo. Vi dico quale fondo lo compra”

Francesco Fimmanò è sicuro: “Aurelio De Laurentiis vende il Napoli e non il Bari, una scelta più che sensata“. L’avvocato della Salernitana parlando a Radio Punto Nuovo è convinto che il produttore cinematografico oramai sia prossimo a vendere la società azzurra. Attualmente De Laurentiis si è visto respingere il ricorso per le multiproprietà, dunque se non cambia nulla entro il 2024 dovrà cedere Napoli o Bari. C’è chi è convinto che De Laurentiis metterà sul mercato il Bari, ma secondo Fimmanò la scelta dell’imprenditore sarà totalmente diversa, perché il Napoli può garantirgli maggiore profitto.

De Laurentiis vende il Napoli, il Bari deve crescere

“Mi è stato chiesto cosa ne pensassi della proprietà Napoli. Stimo tantissimo a livello imprenditoriale De Laurentiis. Ovvio che stante le regole in vigore, è immaginabile che per corretta gestione di imprese tra Napoli e Bari venderà il Napoli perché la società campana ha un valore assoluto e oggettivo. Il Bari potrà diventarlo ma un grande imprenditore valuta oggi cosa ha maturo da vendere. Ho sempre previsto le sue strategie perché sono improntate alla logica e alla efficienza manageriale” dice Fimmanò.

Dunque tra Napoli e Bari, De Laurentiis vende la società partenopea come scelta strategica per fare maggior profitto. Una indicazione data anche da Enrico Fedele che parla di cessione della SSCN in tempi brevi.

Ma Fimmanò svela anche chi potrebbe acquistare il Napoli: “Esistono alcuni fondi, tra cui quelli che si stanno occupando del Milan, che hanno individuato il segmento che ha un interesse specifico su cui investire ma non possono riguardare le società più piccole, ma con squadre che abbiamo 250-300 milioni di fatturato almeno. Il ragionamento è: coloro che stanno trattando il Milan e non se lo aggiudicheranno potranno virare sul Napoli. Io confermo che così andrà a finire. Non perché ho la sfera di cristallo ma le condizioni portano verso quella direzione“.