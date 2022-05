Di Fusco: “Napoli, un addio è sicuro, Spalletti ha inviato un segnale chiaro”

Raffaele Di Fusco nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “A mio avviso non si può criticare il capitano per le cose belle che ci ha fatto vedere. Ho la sensazione che dimentichiamo troppo presto certe persone e soprattutto le cose belle che hanno fatto in passato. E’ stato qui per 10 anni, sono tanti i momenti belli con il Napoli e ha fatto grandi cose, serve più serenità e una memoria diversa. Meret? Alex andrà via di sicuro dopo il segnale chiaro che ha dato Spalletti dopo l’errore di Empoli“.