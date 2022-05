Pecchia: “Spalletti mi ha chiamato per Gaetano”

Fabio Pecchia tecnico della Cremonese, che ha allenato Gaetano in questa stagione, spera nella riconferma del prestito dal Napoli di Spalletti.

Gianluca Gaetano sogna di tornare al Napoli, ma Pecchia, tecnico della cremonese vorrebbe tenerlo ancora in biancorosso. Il calciatore di proprietà del Napoli, è stato uno dei protagonisti della promozione in A della Cremonese, un campionato dalle mille emozioni per i lombardi nella serie cadetta coronata col secondo posto finale alle spalle del Lecce. Il tecnico della Cremonese ex ex Napoli, Fabio Pecchia ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Pecchia su Gaetano: “Ho parlato con Spalletti”

Fabio Pecchia ha lodato Gaetano e le sue prestazioni nel corso di quest’anno: “Il miglioramento è sotto l’occhio di tutti. Quando sono arrivato l’anno scorso era in un momento particolare ma diede un contributo alla salvezza. Quest’anno è arrivato dopo ma è stato un crescendo di consapevolezza, ha impreziosito le sue prestazioni con giocate di livello assoluto. Credo che questi 18 mesi gli abbiano dato la possibilità di affrontare il suo futuro con una maggiore consapevolezza”.

Gaetano è al secondo prestito alla Cremonese, ora si attende di sapere quale futuro attenderà il giocatore napoletano. Pecchia ha svelato di averne parlato con Luciano Spalletti: “C’è stata speranza anche per quest’anno, ho parlato con Spalletti. Quando hai giocatori che non sono di proprietà devi tener conto di tante cose. Uno ci spera perché dare continuità al lavoro sarebbe importante ma dipende da tante cose. Gli auguro il meglio e che possa fare le migliori scelte per il futuro. Poi dal punto di vista egoistico spero di poter usufruire ancora delle sue prestazioni“.

Pecchia: “Napoli Stagione straordinaria”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Radio Goal”, Fabio Pecchia si è complimentato col Napoli e con Luciano Spalletti: “Tifo per lui e per il Napoli, ha fatto una stagione straordinaria. È calato nel finale, ma è stato lì per dieci mesi in modo non causale. È stato un bel Napoli al di là di qualche scivolone che ci può stare. Credo che i tifosi si siano divertiti. Napoli-Cremonese? Sarà un’emozione, però ora voglio godermi questo momento, ci sarà tempo per pensare alla prossima stagione”.