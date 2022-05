Gaetano a Radio Marte: “Domenica sarò al Maradona per salutare Insigne. Pensavo che il Napoli vincesse lo scudetto”

Gianluca Gaetano ai microfoni di radio Marte ha parlato della sua esperienza alla Cremonese e del Napoli di Spalletti.

Gianluca Gaetano dopo l’esperienza alla Cremonese è pronto per tornare al Napoli. Spalletti vorrebbe portarlo in ritiro e valutarlo così come Zerbin, altro talento del Napoli in forza al Frosinone. Gaetano ai microfoni di Radio Marte ammette di voler tornare a giocare nel Napoli:

“Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo naturale è a centrocampo, preferirei fare la mezz’ala.

Io sicuramente andrò in ritiro con gli azzurri, ma il mio sogno è quello di giocare con il Napoli.

Domenica potrei essere allo stadio per salutare Insigne. La sua carriera è stata importante, per arrivare ai suoi livelli bisogna lavorare e dimostrare sul campo. Molti ragazzi si sono congratulati con me, anche il capitano Insigne“.

Gianluca Gaetano nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Nella Primavera ho giocato più come seconda punta ed era normale fare tanti gol, adesso da mediano ho fatto 7 gol. Il mio interesse è quello di aiutare la squadra. Fare due anni, anche tre, di esperienza fanno bene per trovarsi pronto a giocare a livelli più elevati.

Pensavo che il Napoli vincesse lo scudetto, anche se durante un campionato ci sono sempre questi momenti così.

Hamsik è stato una bandiera del Napoli, mi sono allenato con lui e in allenamento faceva cose incredibili. Mi ispiro molto a lui, grandissimo giocatore”.