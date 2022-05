Pistocchi: “Nel calcio esiste una questione meridionale. I media favorevoli ai club del nord” – VIDEO

Maurizio Pistocchi ammette che nel calcio italiano esiste una questione meridionale, per la quale i club del nord sono favoriti rispetto a quelli del sud.

Maurizio Pistocchi ai microfoni del programma “il Bello del Calcio” ammette che nel calcio italiano esiste una questione meridionale:

“Che ci sia una questione meridionale nel calcio è indubbio. Ci sono vari motivi per questo. Intanto la Juventus è sempre stata di proprietà della famiglia più potente più ricca del paese. Inter e Milan rappresentano Milano, il motore industriale del paese. L’ultimo argomento che ogni tanto bisogna toccare è anche quello del sistema calcio italiano“.

Pistocchi ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “I media preferiscono che vincano le società del Nord. Perché hanno più tifosi, vendono più giornali, fanno più abbonamenti e perché vendono più biglietti in generale E quindi diciamo che il sistema calcio è sempre stato più favorevole alle società del nord che non alle società del Sud. Basta leggere un bellissimo lavoro di un napoletano, si chiama Angelo Forgione, e nel suo libro queste cose sono spiegate benissimo”.

Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, che ieri ha presentato il suo nuovo libro “Napoli svelata” ha commentato così le parole di Pistocchi:

“Ringrazio ancora una volta il sempre onesto Maurizio Pistocchi, irreprensibile giornalista settentrionale; questa per aver ricordato alla purtroppo assai sorda se non proprio spenta Napoli, come l’intera Italia, che proprio “un napoletano” ha scritto in modo chiaro la verità sul calcio italiano, sui suoi squilibri territoriali e sulla “questione meridionale” del pallone”.