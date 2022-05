Kiss Kiss: “Il Napoli sta preparando una sorpresa pazzesca per Lorenzo Insigne”

Il Napoli ha preparato una sorpresa pazzesca per Lorenzo Insigne, contro il Genoa giocherà l’ultima partita al Maradona.

Sorpresa pazzesca per Insigne, il Napoli vuole salutare il suo capitano nel migliore dei modi. La redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato il retroscena:

“Contro il Genoa sarà, infatti, l’ultima partita di Lorenzo Insigne nello Stadio che lo ha cresciuto ed allevato. Il capitano del Napoli, a partire dal prossimo luglio, sarà un nuovo giocatore del Toronto ed è pronto ad iniziare la nuova esperienza in MSL, dove lo attendono a braccia aperte.

La società partenopea, in vista dell’ultima sfida con la maglia azzurra addosso nello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, prepara un addio degno di nota al suo capitano. Come rivela l’emittente del club azzurro, ci sarà una “sorpresona pazzesca” per il magnifico napoletano prima del suo addio, direzione Toronto”.

Lorenzo Insigne durante il concerto Rocco Hunt ‘Libertà+Rivoluzione Tour’ ha salutato i tifosi del Napoli: “Come sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli“. Mentre il cantautore campano ha aggiunto: “La storia però non si cancella, quanto vuoi bene a questa città ed a questi ragazzi lo sanno tutti“. Una storia, quella di Insigne, fatta di 121 gol fino ad ora, gli stessi di Marek Hamsik, al secondo posto dietro un certo Dries Mertens a 148 reti e davanti al più grande di tutti: Diego Armando Maradona.