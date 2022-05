De Laurentiis rifiuta la foto con giovane tifoso: “Non tengo la Juventus” -VIDEO

Aurelio De Laurentiis va in assemblea di Lega e finisce in rete per aver rifiutato di fare una foto con un giovane tifoso della Juventus. Il patron del Napoli una volta arrivato per partecipare alle riunione ha deciso di non fermarsi a parlare con nessuno, ma di tirare diritto verso l’ingresso verso il palazzo del Coni.

Prima di entrare in assemblea di Lega De Laurentiis ha rifiutato di fare una foto con un giovane tifoso con addosso la maglia della Juventus. Il ragazzino ha avvicinato De Laurentiis e gli ha chiesto di fare una foto, ma il presidente del Napoli ha risposto: “Io non sono tifoso della Juventus“. Una scena che è stata molto criticata sul web.