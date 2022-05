Napoli, Meret e Ospina in uscita: Giuntoli ha messo due nomi nel mirino

Ospina e Meret rappresentano due grandi dubbi per la porta del Napoli. Giuntoli lavora per i possibili sostituti: due nomi nel mirino.

Ospina e Meret potrebbero lasciare Napoli a fine stagione, entrambi arrivati in azzurro nel 2018 hanno avuto percorsi differenti. Il colombiano è sempre stato una sicurezza, ma le trattative per il rinnovo sembrano ormai arenate. Il portiere friulano, arrivato come la scommessa di De Laurentiis, non ha mai convinto e il club valuta una cessione sul mercato estivo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Napoli valuta due possibili sostituti:

“Nel Napoli una questione andrà risolta il prima possibile, quella che riguarda il parco portieri, con il futuro di Ospina e Meret tutto da scrivere. Arrivati entrambi nella sessione estiva del mercato 2018, rappresentano due grandi dubbi per i pali azzurri”.

OSPINA IN SCADENZA

“Il primo dubbio, quello maggiore riguarda Ospina. Il contratto del portiere colombiano scadrà il 30 giugno 2022, tra poco più di un mese. Ancora due partite con la maglia del Napoli, dunque, e poi potrebbe essere addio. Stesso il suo agente nei giorni scorsi ha dichiarato che si libererà a parametro zero Spalletti non vorrebbe perderlo, spera di avere il “Patron” (così lo chiamano nello spogliatoio) ancora a difendere i pali azzurri. Ad oggi nessun passo in avanti, la situazione è ferma e il Napoli sembra pronto a voltare pagina”.

MERET IN DUBBIO

“La situazione di Meret è differente. Il contratto scadrà tra un anno. Ci sarà l’esigenza, inevitabile, di un incontro con il suo agente Pastorello per definire la situazione. Il Napoli non vuole trovarsi nuovamente con un giocatore che andrebbe via a parametro zero, Meret invece vorrebbe avere maggiori certezze. Solo quattordici presenze in tutte le competizioni e un errore importante a Empoli che ha lasciato il segno. Spalletti ha provato a dargli fiducia, ma il portiere non ha convinto”.

GIUNTOLI VALUTA ALCUNI NOMI

“Presumibilmente almeno uno tra Meret e Ospina non resterà in azzurro. Il Napoli dovrà trovare quindi un sostituto. Diversi i nomi che il ds Giuntoli sta iniziando a sondare. Tra questi c’è Musso dell’Atalanta che dopo una stagione potrebbe già dire addio con il rientro in nerazzurro di Carnesecchi (grande protagonista con la Cremonese in Serie B). Fari puntati anche all’estero: si è messo fortemente in mostra Luis Maximiliano, portiere del Granada. La sua valutazione è sui 15 milioni di euro. Come vice le piste sono completamente italiane. C’è l’idea dell’esperienza di Consigli o Sirigu, ma anche di un potenziale ritorno di Sepe, cresciuto nel settore giovanile azzurro e che aiuterebbe nel discorso liste. In caso di salvezza della Salernitana, però, scatterebbe il riscatto e resterebbe con il club del neopresidente Iervolino. La situazione portieri in casa Napoli è tutta da definire, ci sarà tanto lavoro da fare per Giuntoli e De Laurentiis al termine del campionato”.