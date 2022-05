IL MATTINO – Ospina e Meret via da Napoli: Musso e Maximiano nel mirino

Il Napoli può vendere sia Meret che Ospina, per il ruolo di primo portiere ci sono Musso e Maximiano. La situazione portieri casa azzurra e molto spinosa. Tanto che si parla ancora oggi di uno scontro tra Spalletti e De Laurentiis sulla posizione di Meret e Ospina. Ma quello del portiere è un ruolo delicatissimo ed il Napoli, che è già sicuro della Champions League, farebbe bene a gettare le basi per un solido futuro partendo proprio dall’estremo difensore. Il tempo c’è, ma le occasioni possono volare via in fretta, quindi meglio agire con velocità e precisione, come fatto ad esempio con l’acquisto di Kvaratkshelia e Olivera.

Maximiano e Musso: la strategia del Napoli

Per il termine del campionato di Serie A ci sono ancora due partite. Al Napoli bastono due pareggi per chiudere al terzo posto, che significa più soldi nelle casse di De Laurentiis. Un bottino niente male di circa 70 milioni per il Napoli che deve fare i conti anche con il Nuovo Fair Play Finanziario della Uefa.

Tra i dettagli economici, Giuntoli deve pensare anche a costruire la squadra del futuro di Spalletti. Sulla questione portieri per il Napoli si fanno i nomi di Musso e Maximiano. Ecco quanto scrive Il Mattino sulle due trattative ed i relativi costi.

Luis Maximiliano, numero uno del Granada, costo del cartellino attorno ai 12 milioni di euro, e primi contatti avviati da qualche settimana. Con tanto di gradimento per la serie A e per il Napoli. Poi ci sono le soluzioni italiane: nel listone ci sono Juan Musso dell’Atalanta, Vicario (proprietà Cagliari ma all’Empoli nell’ultimo anno) e il 31enne portiere del Bologna Skorupski.

Ovviamente se dovessero andare via sia Meret che Ospina il Napoli si dovrà attrezzare per prendere due sostituti, ecco perché i nomi nella lista di Giuntoli sono tanti.