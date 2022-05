Pistocchi frecciata a De Laurentiis: ” Dichiarazioni deprimenti”

“Quando un presidente di una società con 100 milioni di tifosi parlare di riduzione di tetto ingaggi, come volete che i calciatori vadano in campo a dare il massimo? Nel Milan Ibrahimovic ha portato una mentalità vincente, inoltre Maldini è una figura che ogni lunedì va a Milanello a parlare con i calciatori. Come si può pensare di migliorare la squadra se si vuole abbassare il monte ingaggi a 75 milioni e imporre un tetto massimo di 3 ai calciatori?”.

Maurizio Pistocchi ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Si dovrebbe parlare chiaramente ai tifosi, si sarebbe potuto dire che nonostante qualche problema economico si sarebbe provato a dare una squadra competitiva all’allenatore con un lavoro di scouting. Insomma, non parlare di ridimensionamento, ma di una politica particolarmente oculata. Le parole di Aurelio De Laurentiis sono state deprimenti, io non riesco a condividerle. Credo che comunicazione del Napoli debba sicuramente migliorare…”.