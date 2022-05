Il Mattino – “Se a Spalletti qualcosa non va giù esca allo scoperto”, il futuro è ancora un rebus?

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli sembra solido con la conferma arrivata da parte di Aurelio De Laurentiis. Eppure si ha sempre la sensazione che manchi qualcosa, che ci sia qualcos’altro da chiarire. Perché i protagonisti di questa vicenda fino ad ora hanno sempre lasciato un minimo di spiraglio ad un possibile addio. Anche De Laurentiis che conferma Spalletti prima dice: “Poi bisognerà vedere se sente la mancanza della famiglia“. Mentre ieri dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente De Laurentiis ha detto di Spalletti: “Uomo e allenatore straordinario, ma bisogna capire quanto si è tinto d’azzurro il suo animo“. Insomma si ritorna con il concetto di napoletanità, ma è chiaro che il presidente tiene Spalletti perché un ottimo tecnico, ma anche perché non pagherebbe mai due allenatori. Quindi se le strade si devono dividere, deve essere fatto in maniera consensuale.

Ed allora se proprio bisogna andare avanti bisogna ripartire dal rapporto tra De Laurentiis e Spalletti. I due si devono chiarire e magari parlare in maniera congiunta. Il tecnico si è fatto, giustamente, ingolosire dallo scudetto e poi ha perso l’occasione che sulla carta era ghiottissima. Il presidente ha consegnato al tecnico una squadra con soli due rinforzi, senza che Spalletti potesse intervenire più di tanto e comunque l’acquisto di Juan Jesus è merito del toscano. Ecco quanto scrive Il Mattino sul futuro di Spalletti al Napoli.

Ma il buon Spalletti, fino ad adesso, non ha mai manifestato mal di pancia, inquietudini, malinconie legate alla famiglia rimasta a Milano (al contrario di Benitez,

ricordate?). L’impressione è che la questione non si pone per quest’anno, non sono indizi di alcun tipo. Ma iniziano già le grandi manovre in vista dell’eventuale rinnovo

del 2023. Riflessioni, insomma, da fare non ce ne sono. Almeno sotto il punto di vista di De Laurentiis. Spalletti allenerà il Napoli anche la prossima stagione. Se poi Spalletti

ha qualcosa che non gli va giù (ma ha già assicurato di no) e che ha tenuto ben nascosto, allora esca allo scoperto.