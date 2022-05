Tarallo: “De Laurentiis sfoga la sua frustrazione sui tifosi del Napoli. Vi dico una cosa sullo striscione a Spalletti?”

Carlo Tarallo bacchetta il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e contesta lo striscione esposto contro Luciano Spalletti.

Il giornalista de La Verità, Carlo Tarallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

De Laurentiis descrive i tifosi del Napoli come vessati, bevitori di vino e mangiatori di casatiello…

“Penso che lui abbia fatto una proiezione di sé stesso. Lui ha la consuetudine, visto che non presenzia quasi mai allo stadio, di sfogare la sua frustrazione su noi tifosi. De Laurentiis non è uno di noi, e questo va detto. A lui dei risultati sportivi del Napoli non frega nulla. Lui ha più volte ammesso che dello scudetto non gli importa più di tanto. Bisogna rendersi conto che noi napoletani abbiamo un presidente che non ha una visione in linea con quella dei tifosi. A lui non interessano determinate cose, e non è in grado di cogliere il valore storico culturale del club e della città in cui si trova, ed è una cosa che nemmeno gli interessa, è fatto cosi.”

Si può chiedere di cogliere l’importanza culturale di Napoli al presidente?

“Effettivamente, per uno che si rifiuta di fotografarsi con un bambino in maglia juventina, forse chiedo troppo”

Sullo striscione contro Spalletti e il clima di contestazione

“Io non sono per nulla d’accordo con quello striscione. Detto questo, innanzitutto il mondo Ultras è molto complesso, ed uno striscione non rappresenta tutti gli ultras, ma solo chi lo espone. Io non sono d’accordo con quel gesto, quel clima di contestazione generale che colpisce allenatore e giocatori non fa bene a nessuno, e nasce sempre dalla frustrazione non tanto per l’esito del campionato, ma soprattutto dalla prospettiva di un campionato analogo nella prossima stagione. E la consapevolezza dei tifosi è che l’obbiettivo di De Lauretiis sarà semplicemente quello di superare il primo turno di Champions, mettendo in secondo piano il campionato.

Secondo me nella prossima stagione potrai anche superare il turno di Champions, ma perderai punti in campionato. Per salvare una stagione basandosi sul solo percorso europeo dovresti arrivare almeno in semifinale di Champions, cosa quasi impossibile visto che Adl ha dimostrato in ben diciotto anni di non essere all’altezza di investire per creare rose di un certo spessore. Se Spalletti deciderà di andare via dopo l’episodio dello striscione? Dipende… se sarà l’unico credo di no, in caso contrario, se partita una contestazione costante, ci sono possibilità che si dimetta. Ripeto: ha le sue colpe, ma quello striscione non mi è piaciuto”.