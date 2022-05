Striscione contro Spalletti, Criscitiello: “Può succedere di tutto, vi spiego”

L’ambiente Napoli è stato scosso dall’attacco diretto a Spalletti da una frangia di tifosi organizzati. Parole dure utilizzate dai supporters, che francamente non trovano una piena motivazione. Lo striscione contro Spalletti viene commentato anche da Michele Criscitiello durante lo Speciale Calciomercato di Sportitalia. Il giornalista riprende le parole dello striscione esposto all’esterno del Maradona, che ha preso di mira il tecnico toscano: “La Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje’. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni”. Insomma qualcosa tra i tifosi del Napoli, almeno una parte di questi, e Spalletti si è definitivamente rotto ed il futuro ora è estremamente nebuloso.

Napoli: il bilico il futuro di Spalletti

Criscitiello sullo striscione contro Spalletti a Napoli, aggiunge: “Il clamoroso attacco ricevuto mette in discussione il tecnico della società partenopea. Non si possono escludere clamorose decisioni a sorpresa sul suo futuro. Recentemente Aurelio De Laurentiis ha confermato il tecnico toscano, ma non è detto che Spalletti resti a Napoli anche per la prossima stagione di Serie A“. In verità nelle ultime interviste oltre ad una conferma, è arrivata dal patron del Napoli anche una richiesta di maggiore napoletanità a Spalletti.

Alfredo Pedullà è d’accordo con le parole di Criscitiello sullo striscione contro Spalletti esposto all’esterno del Maradona e dice: “La situazione del tecnico va monitorata, perché si è fatta estremamente complicata. A questo punto può succedere di tutto“.

Va sempre ricordato che il tecnico toscano ha un contratto con il Napoli fino al 2023 a 2,8 milioni di euro a stagione. Spalletti non è una persona che si fa ‘intimorire’ facilmente da certi discorsi. Quindi è molto probabile che se il Napoli vorrà chiudere il discorso con l’allenatore dovrà farlo autonomamente, pagandogli un lauto stipendio. Un po’ come successo a Spalletti quando è stato mandato via dalla panchina dell’Inter, insomma la situazione si è fatta veramente ingarbugliata.