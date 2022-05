Contestazione aperta contro De Laurentiis, i Vecchi Lions: “Chiudi il c***o”

Protesta degli ultras contro Aurelio De Laurentiis, questa volta lo striscione a piazza Sannazzaro è firmato dai Vecchi Lions. I gruppi organizzati oramai hanno preso una posizione netta di contestazione contro SSCN di De Laurentiis, che in questo momento è il primo obiettivo del tifo organizzato. Di certo agli ultras non sono piaciute certe dichiarazioni come quelle sui tifosi frustrati da datori di lavoro e mogli e che cercano dal Napoli la vittoria. Un tipo di comunicazione che va contro gli stessi che portano introiti i casa Napoli.

Nuovo striscione De Laurentiis a piazza Sannazzaro

“Adl sempre lo stesso, non parlare e chiudi il cesso” hanno scritto gli ultras. Una contestazione davvero molto dura, dai toni pesanti che in questi giorni continua senza sosta. Quello di piazza Sannazzaro a Napoli non è il primo striscione contro De Laurentiis, dato che c’è stato anche quello di Castel Volturno, poi anche i volantini diffusi nel capoluogo di regione. Insomma il clima in casa azzurra diventa sempre più incandescente.