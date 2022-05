Spalletti parla chiaro: “Se vogliamo lo scudetto bisogna comprare”, ecco i profili richiesti

Luciano Spalletti parla chiaro, anzi chiarissimo e chiede ad Aurelio De Laurentiis di migliorare la rosa che ha avuto fino ad ora. Un miglioramento che deve avvenire anche in virtù di possibili cessioni e scadenze di contratto. L’addio a Lorenzo Insigne è oramai noto da tempo: “Lui è come Baggio e Totti“, lo ha esaltato Spalletti, come a voler dire che serve un giocatore di quel calibro. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia, che è giovane ed i “giovani vanno supportati da gente di esperienza come Koulibaly o Mertens che regge botta: Napoli un po’ di pressione ce l’ha“. Altro messaggio chiarissimo al presidente De Laurentiis.

Gazzetta dello Sport scrive di un summit di mercato oggi tra Spalletti e De Laurentiis. Il momento per guardarsi in faccia e mettere in chiaro molte cose. Il tecnico del Napoli si è confermato sulla panchina azzurra solo qualche giorno fa, ancora prima lo aveva fatto De Laurentiis, anche se in maniera non del tutto chiara.

Ma il profilo di giocatori che Spalletti chiederà a De Laurentiis è chiaro, non solo giovani ma anche calciatori di qualità, fisicità ed esperienza. Perché il tecnico ha detto che al Napoli manca gente per il calcio moderno: quello fatto di uno contro uno.

Poi serve l’esperienza, quindi giocatori già pronti con tante partite alle spalle e che hanno gli attributi per affrontare le difficoltà e le pressioni. Le richieste di Spalletti alla società di De Laurentiis sono chiare. Ora tocca al patron del Napoli battere un colpo, la sola politica dei giovani non basta più. Dovrebbe averlo capito anche De Laurentiis pesantemente contestato dagli ultras negli ultimi giorni.