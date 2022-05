GAZZETTA – Spalletti oggi incontra De Laurentiis: summit di mercato, tre punti fermi

Il Napoli conquista matematicamente il terzo posto nella stagione 2021/22 di Serie A. Un risultato che permette al club di incassare di più dai fondi per il campionato e per la Champions League, oltre che un traguardo prestigioso. L’addio di Insigne in Napoli-Genoa è come se avesse segnato un definitivo spartiacque, che toglie ogni altra possibilità di rimandare discorsi per il futuro. Così oggi ci sarà un summit di mercato tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, ad annunciarlo è Gazzetta dello Sport. È arrivato finalmente il momento di guardarsi in faccia e di chiarire le strategie per il futuro, dato che il Napoli, in Champions con tre giornate di anticipo, può permettersi di programmare più serenamente.

Spalletti ha già lanciato un messaggio a De Laurentiis dopo Napoli-Genoa, vuole rinforzi e non gente qualsiasi.

Summit di mercato Napoli: le richieste di Spalletti a De Laurentiis

Programmare la stagione 2022/23 per società e tecnico è fondamentale per andare avanti insieme, con gli stessi intenti. Ecco perché l’incontro di oggi sarà decisivo. Gazzetta dello Sport sul summit di mercato tra De Laurentiis e Spalletti scrive: “Luciano Spalletti ha alternato il fioretto e la spada dopo Napoli-Genoa facendo chiarezza su ciò che servirà alla sua squadra il prossimo anno. Ne parlerà anche oggi in un incontro con De Laurentiis all’hotel Britannique, del resto i due devono trovare una sintesi e stilare un progetto comune. Spalletti lancia la palla nel campo della società: «Dipende sempre da cosa si vuol fare e per che cosa si vuol giocare, per ora il presidente ha già detto che il monte ingaggi va abbassato. Serviranno giovani di valore che andranno supportati da gente come Mertens e Koulibaly». Perso Insigne, Spalletti vuole ripartire da loro due e da Ospina“. A questo punto se De Laurentiis dovesse accettare si aprono le porte di una cessione per Meret.