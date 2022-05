Spalletti arriva un messaggio chiaro a De Laurentiis, la società cosa farà?

Luciano Spalletti chiede un Napoli più forte ed esperto per la prossima stagione e annuncia un incontro con Aurelio De Laurentiis. È il momento delle decisioni importanti in casa Napoli, tra mille polemiche Spalletti si è confermato sulla panchina del Napoli, ma è chiaro che dopo una stagione investendo poco o mia sul mercato, ora il tecnico toscano alza la voce in fase di calciomercato. Il messaggio di Spalletti a De Laurentiis è chiaro: “Sono convinto che vada aumentata la forza della squadra: ci vuole corsa, estro, illusionismo, mantenendo sempre una buona disponibilità“.

Spalletti chiede forza e qualità a De Laurentiis

Ma il messaggio di Spalletti a De Laurentiis non termina qui, perché il tecnico in conferenza stampa dopo Napoli-Genoa, tra le dichiarazioni di Insigne e la conferma di Mertens, ha fatto capire la sua idea. “Kvaratskhelia ed i giovani? Vanno bene, ma i giovani vanno supportati con calciatori come Mertens e Koulibaly, gente che non teme quando lo stadio è pieno“. Spalletti ha anche aggiunto che terrebbe pure Ospina e confermerebbe altri giocatori, prendendone altri che si adattino al calcio moderno, ovvero quello fatto di uno contro uno e fisicità. Tra le righe Spalletti chiede a De Laurentiis di tenere Koulibaly, Ospina e Mertens, di aggiungere gente di qualità, esperienza e fisicità. Non solo giovani ma anche giocatori già affermati, che abbiamo gli attributi per superare tensione e difficoltà. Nell’incontro tra Spalletti e De Laurentiis il tecnico ribadirà il suo messaggio, poi tocca alla società.