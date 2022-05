Insigne, il Maradona esplode: il video del gol dagli spalti – VIDEO

Lorenzo Insigne segna alla sua ultima partita con la maglia del Napoli, un gol su rigore che fa impazzire i tifosi. Una grande soddisfazione per Insigne che con il gol messo a segno in Napoli-Genoa supera anche Hamsik nella classifica marcatori con 122 gol realizzati. Un gol che Insigne ha cercato per tutta la partita, così come i compagni che hanno provato in tutti i modi a farlo segnare. Poi il rigore gli ha dato la possibilità di realizzare la rete.

Al primo tentativo Insigne aveva colpito il palo, ma l’arbitro ha fatto ripetere perché Di Lorenzo era entrato troppo presto in area di rigore. Alla seconda occasione Insigne non ha sbagliato ed ha segnato il gol che ha fatto esultare lo stadio Maradona, pieno per Napoli-Genoa. Un momento di grandissima gioia e felicità per i tifosi azzurri che hanno riempito lo stadio di Fuorigrotta per rendere il giusto omaggio al loro capitano. Dopo il gol al Genoa, Insigne è scoppiato in lacrime, sommerso dall’affetto dei suoi compagni, ma anche dalle emozioni. Giocare l’ultima partita in quello stadio che si è sempre sognato non sarebbe stato facile per nessuno.