Incredibile al Maradona: contestazione alla società, fischi ‘finti’ dagli altoparlanti – VIDEO

La festa per Lorenzo Insigne, porta anche una parte di contestazione allo stadio Maradona, non per il capitano che va via, ma per la società. In questi giorni gli Ultras hanno fatto capire esattamente da che parte stanno, gli striscioni contro Aurelio De Laurentiis sono una chiaro segnale del malessere dei tifosi, che si è manifestato che prima, durante e dopo Napoli-Genoa. Al momento della consegna del premio (orrendo ndr) ad Insigne, il presidente De Laurentiis è stato contestato dallo stadio gremito. Ma anche durante il match ci sono stati cori dei tifosi in cui si affermava la voglia di vincere di un popolo intero, ma quei cori sono stati oscurati da fischi finti dell’altoparlante del Maradona. Una voglia di vincere legittima che ogni tifoso ha e deve avere, ma che nel recente passato è stata bistrattata dal patron del Napoli che ha detto: “È normale che i tifosi vessati dalle mogli, dalle amanti e dai capiufficio, vogliano vincere“.

Fischi finti al Maradona: il video

Il tutto è accaduto durante la partita Napoli-Genoa, ultima gara di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra nello stadio di casa. Durante il match sono partiti i cori dei tifosi che ricordavano la voglia di vincere della società, ma come dimostra un video postato dalla pagina ‘La Napoli Bene’ dagli altoparlanti dello stadio Maradona sono partiti dei fischi. Ma ci sono più video in rete che dimostrano come i fischi provengano dalle casse dello stadio di Fuorigrotta. Qualcosa di veramente incredibile, che andrebbe immediatamente chiarito da parte della società partenopea.

Sul fatto è intervenuto anche Decibel Bellini, che rispondendo ad un tifo sui social ha scritto: “Non condivido la decisione di coprire una contestazione legittima“. Poi ha aggiunto: “Si, ho letto questa cosa anche io, ma la verità è che da bordocampo non sono riuscito a sentirli perché era una bolgia“.