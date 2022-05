IL MATTINO – Allarme Mertens, rinnovo non scontato: sarà molto difficile che resti a Napoli

Il Napoli pianifica la squadra del futuro, una riflessione profonda, perché ci sono tanti nodi da risolvere. Uno di questi è sicuramente la presenza o meno di Mertens nella rosa di Spalletti. Secondo le ultime notizie Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Mertens durante un summit di mercato. Ma questo potrebbe non bastare a tenere in azzurro il miglior bomber della storia del Napoli. Ci sono ancora delle valutazioni da fare, anche perché il belga a 35 anni è fisicamente integro e piace a molti club, che fiutano l’opportunità di tenere prendere un giocatore così importante a parametro zero. In Italia Inter e Lazio sono molto interessate a Mertens, che ha richieste anche dall’estero.

Rinnovo Mertens: le ultime novità

I ragionamenti della società partenopea di De Laurentiis andranno avanti in questi giorni, ma bisogna cominciare ad affrettare il passo perché Mertens può firmare con qualsiasi altro club in qualunque momento, visto che il suo contratto scade a giugno 2022. Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli vuole il rinnovo di Mertens, nonostante non abbia intenzione di prolungare il contratto degli altri calciatori in scadenza. Dunque Mertens sarebbe un’eccezione alla regola, ma sempre il quotidiano partenopeo dice che è “assai difficile” che Mertens resti a Napoli. Però “le somme vere e proprie si tireranno tra una decina di giorni“.