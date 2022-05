Mercato: confronto De Laurentiis-Spalletti, punti fermi e richieste ruolo per ruolo

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si confrontano sul mercato del Napoli, sulla rosa attuale cessioni ed acquisti. La riunione operativa si svolge all’Hotel Britannique di Napoli, dove vive Spalletti ma dove si ritrova anche il presidente del Napoli Ad accompagnarli in questo confronto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Insomma sul campo c’è tutta la dirigenza del Napoli: dal settore tecnico, a quello amministrativo, finendo per chi prende le decisioni finali, il presidente Aurelio De Laurentiis. Corriere dello Sport entra nelle pieghe di questo incontro che deve essere funzionale alla programmazione per l’immediato futuro. Dopo Napoli-Genoa il tecnico Spalletti è stato chiaro: “Serve comprare per rinforzare la rosa“. L’allenatore ha dato indicazioni specifiche, vuole qualità e fisicità e non solo giovani e lo ha detto pubblicamente, davanti ai giornalisti.

Napoli: mercato e futuro summit De Laurentiis-Spalletti

Si parte dalle certezze: Insigne va al Toronto, Malcuit e Ghoulam sono in scadenza di contratto e non saranno rinnovati, Tuanzebe è a fine prestito, Ounas si cercherà di cederlo. Poi si riflette sul Napoli e sui potenziali acquisti.