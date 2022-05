Corriere: Barcellona-Koulibaly, c’è la prima offerta. La risposta del Napoli

Il Barcellona si muove per Koulibaly, pronta una prima offerta al Napoli per il difensore senegalese che a 31 anni potrebbe cambiare casacca.

Il Barcellona ha messo Koulibaly nel mirino, il rinnovo con il Napoli è ancora fermo, e l’agente Ramadani comincia a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i catalani cominciano a muoversi sul serio :

“Nessuno è incedibile, del resto De Laurentiis l’aveva annunciato lo scorso anno. Domenica sarà l’ultima al Maradona per Insigne, Ghoulam, Malcuit in scadenza a giugno 2022, mentre non si conosce ancora il futuro di Ospina e Mertens. Il gioiello Koulibaly è sempre desiderato sul mercato. Il Barcellona ha iniziato le grandi manovre per consegnare il centrale senegalese a Xavi che lo considera il perfetto erede di Piquè. Il Napoli chiede 35-40 milioni, il club blaugrana ha una condizione finanziaria complessa, deve mettere a posto i conti osservando le regole del fair play finanziario, sia internazionale che relative alla Liga. Il Napoli aspetta una proposta ufficiale, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, il Barcellona ha contatti frequenti con Fali Ramadani, l’agente di Koulibaly che si sta occupando della trattativa”.

KOULIBALY, PRIMA OFFERTA DEL BARCELLONA

Il Corriere aggiunge ulteriori dettagli: “L’idea della dirigenza del Barcellona è presentare una prima offerta di 20-25 milioni, sondando la risposta del Napoli. Il presidente De Laurentiis non accetterà le avances ribadendo le proprie condizioni economiche, cioè la richiesta di una quarantina di milioni. Il discorso rinnovo è in stand-by, se ne riparlerà soltanto dopo aver capito le reali intenzioni del Barcellona che potrebbe portare a casa ossigeno finanziario con l’eventuale cessione di De Jong al Manchester United. Koulibaly attende alla finestra, ha più volte spiegato di star bene a Napoli, sia lui che la sua famiglia, ma è tentato dal possibile approdo in una big d’Europa alla soglia dei trentuno anni”.