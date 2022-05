GAZZETTA – Spalletti vuole Koulibaly, il Napoli si blocca sul rinnovo: rigettata la proposta

Tenere Kalidou Koulibaly al Napoli è uno dei principali obiettivi di Luciano Spalletti, che chiede rinforzi per la propria squadra. L’allenatore del Napoli è stato chiaro se si vuole vincere bisogna comprare. Lo ha detto pubblicamente ed ora non ci si può tirare indietro. Così oltre a tenere i calciatori migliori, magari facendo solo qualche sacrificio, tipo Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, si dovrà anche acquistare. Ecco perché il confronto tra De Laurentiis e Spalletti al Britannique serve per programmare il Napoli del futuro, ruolo per ruolo.

Uno dei punti fermi della discussione tra Spalletti e De Laurentiis resta Koulibaly, giocatore in scadenza di contratto nel 2023 e che il Napoli venderebbe volentieri a fronte di una buona offerta economica. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo importante. L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano. Ma con gli agenti ancora non c’è sintonia su una ipotesi di rinnovo, mentre la proposta di spalmare l’attuale contratto è stata subito rigettata. Il senegalese non sarebbe semplice da sostituire, proprio per quello che significa anche nello spogliatoio“. Il Napoli teoricamente potrebbe tenerlo a scadenza di contratto, quindi sarebbe l’ennesimo capitano in lista di sbarco alla fine della prossima stagione.