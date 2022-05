Olivera può saltare, De Laurentiis chiede di abbassare il prezzo: spunta Wijndal

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, ma ci sono trattative che erano nate sotto una buona stella, invece finiscono per diventare complicatissime. È il caso di Mahitas Olivera al Napoli, giocatore uruguaiano che già a gennaio era stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra, poi non si è più fatto nulla per volere del Getafe. Ora è sempre Angel Torres, presidente del club spagnolo, che prima aveva dato il via all’operazione dice: “Penso che il trasferimento in Italia di Olivera sia in fase avanzata“, poi ha bloccato tutto. In questo momento ci si trova in una fase di stop assoluto, anche perché il Getafe è impegnato nella lotta per non retrocedere, con tre punti di vantaggio sulla terz’ultima ed una giornata ancora da giocare. Il Napoli così sonda il mercato e pensa a Wijndal dell’Az.

Mathias Olivera: i alternative se salta l’affare Napoli-Getafe

Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport la trattativa tra l’esterno sinistro uruguaiano ed il Napoli era praticamente chiuso. Accordo trovato su tutto: contratto, stipendio, bonus e finanche i diritti d’immagine, che sono uno degli scogli più importanti da superare in ogni trattativa del club partenopeo.

Ora Tra Olivera ed il Napoli c’è il Getafe di traverso con il presidente che chiede il rispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Angel Torres aveva già ribadito questo concetto, ma il Napoli era forte di un accordo da 10 milioni di euro più 1 di bonus, solo che l’operazione non è mai stata chiusa con le firme e quindi nel mercato tutto può cambiare.

Il Napoli ha anche alzato l’offerta 12 più 2 do bonus, ma per ora è tutto bloccato. Così si pensano alle alternative se salta Olivera. Il nome di Fabiano Parisi dell’Empoli è sempre molto gettonato. Ma secondo Corriere dello Sport, il Napoli sta puntando anche Wijndal, esterno mancino di 22 anni dell’Az. Il giocatore ha un costo alto: 15 milioni di euro, ostico anche l’ingaggio che chiedono gli agenti. Wijndal però piace e come, rispetta ache i parametri che vuole Spalletti, giocatore dalla fisicità importante, per resistere al meglio negli uno contro uno del calcio moderno.