Empoli, Corsi: “E’ più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Parisi? Parlo con Aurelio De Laurentiis”

Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli ha rilasciato lcune dichiarazioni ai microfoni di -Radio Marte. Corsi si è soffermato sul Napoli e sulla possibile cessione di Parisi:

Perché il Napoli non è lì in alto per lo scudetto? Non mi permetto ad andare a indagare, non è corretto. Non esprimo giudizi, posso dire che è più difficile vincere uno scudetto a Napoli rispetto a una città del Nord. Questo perché in quell’ambiente a livello di concentrazione ed equilibrio è più difficile avere continuità , soprattutto quando arrivano dei risultati molto positivi. Lo sapete, l’affetto e la passione è tanta: fiducia e ottimismo ci sono, ma ci vogliono altri ingredienti come contorno”.

Il patron dell’Empoli ha poi aggiunto:

Parisi? Parlo con Aurelio De Laurentiis di un po’ di cose, di giocatori, ma non credo che in questa fase si possa dare valore ad un apprezzamento di un giocatore. Non abbiamo parametri come altre società importanti come il Napoli. Aslani si è guadagnato il posto in Serie A, ci ha convinto tutto e speriamo di averlo un altro anno. Abbiamo più l’urgenza di fare una squadra che fare cassa. Siamo lì a difenderci sul mercato. Parisi all’Inter? Non siamo ancora in queste situazioni, siamo in una fase in cui si manifesta un apprezzamento.

Se uno pensa a Parisi ne pensa anche ad altri due. Alla fine io ho preso un ragazzo del 2000, si chiama Cacace, che ha grandi prospettive. È un grande atleta, un grande piede e ha fame per cui ci aspettiamo tanto. Una combinazione aver preso per questo ragazzo, facendo anche uno sforzo economico. Sarà difficile trattenere Parisi, ma dobbiamo essere tutti contenti. Andreazzoli? Nostro allenatore e nostro maestro, spero ci siano le condizioni per continuare.