Il Napoli punta su Ospina: incontro imminente per il rinnovo, Meret in attesa

David Ospina e Alex Meret, destini che viaggiano in parallelo ma che possono prendere due strade nettamente diverse. Tutto dipendere dall’incontro tra il Napoli e gli agenti di Ospina per il rinnovo. È chiara la volontà del tecnico Luciano Spalletti di puntare sul portiere colombiano che a 33 anni rappresenta una sicurezza per la porta azzurra. L’allenatore in un primo momento aveva fatto pensare di dare i gradi di titolare a Meret, ma complice anche un infortunio del portier italiano, la scelta è radicalmente cambiata.

Lo staff tecnico ha fatto le sue valutazioni e Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Ospina, anche se la società inizialmente voleva puntare tutto su Meret che di anni ne ha 25. Ora il discorso cambia in maniera radicale e bisognerà prendere in considerazioni le scelte del tecnico.

Rinnovo Ospina: il Napoli incontra gli agenti

Al tavolo delle contrattazioni Aurelio De Laurentiis porterà la politica del taglio degli ingaggi, anche se Ospina guadagna 1,4 milioni di euro a stagione, quindi non dovrebbero esserci particolari problemi. Ma ovviamente bisognerà capire anche le richieste di Jaramillo e Grossin, agenti del portiere colombiano. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, è imminente l’incontra tra il Napoli e gli agenti di Ospina per il rinnovo di contratto. Tutto si potrebbe chiudere ancora prima della fine del campionato, anticipando così le mosse di Real Madrid, Lazio e Atalanta che hanno messo gli occhi sul portiere colombiano.

Ospina rappresenta un punto fermo per Spalletti ma anche per lo spogliatoio che lo riconosce come leader, oltre che come ottimo giocatore. Se il Napoli andrà avanti con Ospina saluterà Meret, dato che il suo agente ha chiarito che il giocatore vuole trovare continuità in campo. Con Spalletti allenatore questo non accadrebbe, quindi una scelta sarà fatta e sarà quella di andare via ad un anno dalla scadenza del contratto.