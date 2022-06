Giacchetta (Cremonese) esalta Gaetano: “Ha tanta qualità, vorremmo riprenderlo”

Simone Giacchetta direttore sportivo della Cremonese ha parlato di Gianluca Gaetano ai microfoni di Radio Goal. Il dirigente del club neopromosso in Serie A esalta le qualità tecniche di Gaetano che è stato senza dubbio uno degli artefici della storia promozione nella massima serie. “So che Gaetano andrà in ritiro con il Napoli di Spalletti. Noi saremmo felici di riaverlo di nuovo in rosa se ce ne fosse la possibilità“.

Sulla connotazione tattica di Gaetano, aggiunge: “Mister Pecchia lo ha fatto giocare in più ruoli, da sottopunta, da esterno e in mezzo al campo. La verità è che Gaetano ha talmente di quella qualità che il ruolo in campo se lo trova da solo. In Serie B indipendentemente da dove giocava faceva sempre la differenza. Nel modulo 4-2-3-1 di Spalletti deve giocare nei due in mediana, lì dà sicuramente tantissima qualità“.

Giacchetta a Radio Goal parla anche di Zanoli e Zerbin profili “giovani del Napoli molto interessanti e importanti. Ounas? È un giocatore molto forte, ma ha un contratto importante con il Napoli e non rientra nei nostri parametri“. Ounas e Politano sono i due giocatori candidati alla cessione, ecco perché il Napoli valuta Solbakken e Brekalo come possibili sostituti dell’algerino.