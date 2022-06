Un difensore del Verona supera Ostigard tra le preferenze del Napoli

Leo Ostigard non è più il primo nome sulla lista del Napoli. Secondo il Mattino, il club partenopeo preferirebbe Nicolò Casale del Verona poiché ha maggiori margini di miglioramento. Cresciuto nel Verona, si è fatto le ossa nelle esperienze con Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli. Quest’anno è tornato nella città dell’Arena per giocare da protagonista ed ha collezionato 28 presenze.

Il calciatore piace anche a Maurizio Sarri, di fatti Il Mattino rivela: “A proposito di Verona: il patron Setti ieri si è fatto vivo anche con la Lazio per spiegare, come ha fatto con il Napoli, che Nicolò Casale, il difensore centrale, può andare via anche con la formula del prestito: è una buona notizia”.

“Da qualche giorno Casale ha superato Ostigard nella classifica delle preferenze, ma a patto che sia una operazione low cost, cosa che Ostigard all’improvviso non è più stata”.