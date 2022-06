Tuttosport – De Laurentiis-Mertens: incontro in extremis, ecco quando

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scade oggi, il giocatore da domani in poi può firmare con qualsiasi altro club perché non ci sarà nemmeno più la clausola unilaterale a favore della SSCN a trattenerlo in azzurro. La storia tra Mertens ed il Napoli sembra arrivata al capolinea, ma secondo Tuttosport c’è ancora una possibilità che si possa giungere ad un accordo tra le parti. “Il belga sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza, mentre De Laurentiis resterà a Los Angeles fino a domenica, poi rientreranno entrambi in Italia e si potrebbe creare l’occasione di verificare se ci sarà in extremis la possibilità di trovare l’accordo almeno per un altro anno. La sensazione generale resta negativa“.

Il Napoli intanto si sta guardando già intorno per il dopo Mertens. Fino ad ora Deulofeu è stato il nome più gettonato per sostituire il belga, ma in queste ore si parla anche di Joaquin Correa dell’Inter. In ogni caso se De Laurentiis e Mertens non trovano un accordo per il rinnovo, che al momento pare impossibile, qualche movimento sul mercato va fatto. Certo trovare un giocatore con le caratteristiche tecniche e la classe di Mertens ad un prezzo accettabile, anche in termini di ingaggio, non sarà affatto semplice.