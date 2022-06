Mertens ai saluti, Correa idea per il Napoli

Il contratto di Dries Mertens scade oggi ed il Napoli deve inevitabilmente pensare ad un sostituto. Le due parti sono rimaste distanti, anche nei rapporti, freddi ed informali, e questo non ha di certo favorito la soluzione del problema. Ma la società azzurra non è rimasta ferma a guardare, anzi ha scandagliato il mercato, ben sapendo che si poteva arrivare a questo punto. Sul taccuino del Napoli è finito il nome di Joaquin Correa 27enne di proprietà dell’Inter che con l’acquisto di Lukaku deve smaltire la rosa degli attaccanti visto che in programma ha pure l’acquisto di Dybala.

Correa al Napoli: la formula

Secondo quanto riferisce Il Mattino la pista di mercato è tutt’altro che da scartare, anche perché i nerazzurri hanno la necessità di vendere e Correa potrebbe essere la soluzione giusta per Spalletti. Ma per portare Correa al Napoli c’è bisogno dell’Intesa con l’Inter che ha appena riscattato il giocatore per 30 milioni di euro. Questo è il problema più grosso da superare, perché l’attaccante accetterebbe volentieri la piazza azzurra ed ha un ingaggio di 2 milioni di euro più bonus, quindi in linea con quelli della società partenopea. “L’intesa potrebbe trovarsi attorno ai 25, che andrebbero poi ad aggiungersi ai 3 da versare nelle casse del giocatore per l’ingaggio. Il Napoli potrebbe lavorare sulla formula (magari un prestito oneroso o con obbligo di riscatto a fine stagione), ma anche l’Inter dovrebbe venire incontro al club azzurro con un piccolo sconticino sul prezzo del cartellino” scrive Il Mattino. Sicuramente il Napoli deve trovare una soluzione per l’addio di Mertens che sembra oramai scontato. Perdere il belga significa rinunciare ad una cifra tecnica elevatissima, che sarà veramente complicato rimpiazzare. La società ha il dovere di farlo, perché come ha detto De Laurentiis si farà di tutto per riportare lo scudetto a Napoli.