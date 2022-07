Acquisti e cessioni, tutte le trattative in corso per il Napoli

Il calciomercato del Napoli continua ad essere molto animato, le ultime notizie riferiscono di un club molto attivo sia in uscita che in entrata. Come tutte le società anche il Napoli deve far quadrare i conti, quindi in base ai calciatori che escono, prenderà anche nuovi giocatori. Il calciomercato del Napoli in entrata ed in uscita della stagione 2022/23 è cominciato con gli acquisti di Kvaratkskhelia e Mathias Olivera, oltre al riscatto di Anguissa ed il prolungamento di Juan Jesus. Ma ci sono stati anche gli addii di Ghoulam, Insigne, Ospina e Malcuit.

Calciomercato Napoli: le trattative in entrata e uscita

Al momento Cristiano Giuntoli sta giocando su più tavoli ben sapendo che ci sono tanti calciatori che hanno chiesto la cessione e altri che attendono di vestire la maglia azzurra.

Il Napoli è pronto a vendere Andrea Petagna, piace alla Salernitana: costo 15 milioni di euro.

Il contratto di Dries Mertens è scaduto, ma il Napoli spera di rinnovare il contratto con il belga, possibile incontro con De Laurentiis.