Gattuso pensa alla dimissioni dal Valencia, clamorosa notizia dalla Spagna

Gennaro Gattuso sta pensando di andare via dal Valencia e dare le dimissioni dopo poche settimane di lavoro. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera il tecnico calabrese sta pensando alla clamorosa decisione, perché si è reso conto che la società non lo segue dal punto di vista del calciomercato. I media spagnoli hanno rilanciato la notizia di un possibile addio di Gattuso, preso per rilanciare il club che si trova in pesantissime difficoltà economiche ed è praticamente paralizzato sul mercato.

Per fare degli acquisti il Valencia dovrebbe procedere a cessioni importanti come il centrocampista Soler che piace anche al Napoli.

Gattuso è molto deluso dal Valencia e le dimissioni sono un’opportunità a cui il tecnico italiano sta pensando. Non sono imminente ma la possibilità esiste. L’allenatore ha chiesto alla società di prender Dzeko dall’Inter che con l’arrivo di Lukaku è una sorta di esubero. Ma il bosniaco guadagna 5 milioni di euro a stagione e quindi il tentativo è inutile. Anche per Cavani, svincolato dal Manchester United è tutta in salita. Gattuso ha chiesto pure Politano dal Napoli, ma De Laurentiis lo valuta 20 milioni di euro ed il club spagnolo non ha quei soldi da poter mettere sul mercato. Complicato anche l’affare Demme, giocatore che piace al tecnico italiano.