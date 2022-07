Casale e Ostigard attendono un segnale dal Napoli

Il Napoli sta cercando un quarto difensore centrale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. La ricerca in un primo momento si è orientata principalmente su Leo Ostigard, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Ma Giuntoli negli ultimi giorni ha visto anche la possibilità di piazzare il colpo Nicolò Casale dal Verona. Il difensore italiano è uno dei preferito del direttore sportivo del Napoli che sta seguendo la situazione con estrema attenzione. Il Napoli non ha una grande fretta, anche perché se non va via Koulibaly e con Rrahmani e Juan Jesus, si può anche cominciare a giocare e poi risolvere il problema.

Ostigard o Casale: la scelta del Napoli

Un quarto difensore va comunque preso, nonostante in rosa ci sia uno come Di Lorenzo che può giocare anche centralmente. Giuntoli continuerà a tenere d’occhio l’evoluzione del mercato anche perché sia Ostigard che Casale attendono un cenno dal Napoli. Entrambi i calciatori hanno altre offerte, Ostigard piace al Torino e Casale alla Lazio, ma soprattutto il norvegese ha dato ampia priorità alla squadra azzurra. Entrambi i profili sarebbero ottimi anche per il monte ingaggi del Napoli, già decurtato di 21 milioni di euro netti. Quindi non resta che prendere la decisione definitiva e chiudere una della due operazioni visto che Tuanzebe è già andato via.