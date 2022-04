Calciomercato Napoli, Schira: “Ancelotti vuole Fabian, Zielinski via, individuato il sostituto”

Il Napoli lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Dopo aver piazzato i colpi, Olivera e Kvaratskhelia, il club azzurro continua a sondare il mercato alla ricerca di elementi di qualità per rinforzare la rosa. Nicolò Schira esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle manovre del club di Aurelio De Laurentiis:

“Fabian Ruiz al capolinea? Sì il rischio c’è perché non rinnova, non prenderai magari 70 milioni, ma è meglio prenderne 40 milioni che perderlo a zero. Su di lui ci sono top club europei, come il Real Madrid di Ancelotti, che lo vuole fortemente

Zielinski potrebbe partire? Non bisogna dare nulla per scontato. Se dovesse arrivare un’offerta importante il Napoli potrebbe cederlo. Spalletti nella seconda parte della stagione lo ha spesso messo in panchina e il rendimento del polacco è in calo. Barak per sostituirlo? Sì credo di sì, è un giocatore a metà tra Fabian e Zielinski. Ha la propensione offensiva del polacco e la corsa di Fabian. Napoli e Verona hanno da sempre buoni rapporti e quindi credo che intavoleranno la trattativa”.

Nicolò Schira ha poi aggiunto: “Futuro Molina al Napoli? Lo stanno seguendo in tanti, ma l’Udinese chiede 30 milioni e sono tanti per tutti. In quel ruolo il Napoli ha Di Lorenzo e non va a spendere tanti soldi per una riserva. Piace a tanti, ma nessuno ha necessità. Anche la Juve ci pensa , ma ha Danilo e ha rinnovato Cuadrado e De Sciglio. Situazione diversa per l’Atletico Madrid che ha perso Trippier e non l’ha sostituito”. Ha concluso Schira.