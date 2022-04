Ma chi è Kvartskhelia? Il video di quando fece impazzire la Spagna

Ma chi è Khvicha Kvaratskhelia? Una domanda che tanti tifosi del Napoli si fanno, anche un po’ sbeffeggiando il calciatore georgiano. Giuntoli ha fatto capire che Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, non ha potuto dare l’ufficialità, ma le parole del direttore sportivo fanno comprendere che è tutto fatto.

Kvaratskhelia, georgiano di 21 anni non è molto conosciuto, anche perché fino ad ora ha sempre giocatore tra Georgia e Russia. Anche in virtù della sua giovane età non aveva ancora trovato un top club europeo, ma sia con il Rubin Kazan che con la Georgia ha sempre dimostrato di avere grandissime doti.

Kvartskhelia, il gol alla Spagna

Una delle migliori prestazioni Kvartskhelia l’ha messa in evidenza il 28 marzo del 2021 in un Georgia-Spagna, valido per le qualificazioni mondiali. Il match giocato alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, fu vinto dalla Furie Rosse per 1-2, ma alla fine del primo tempo la Georgia era in vantaggio proprio grazie ad un gol di Kvartskhelia. In quella partita, dominata sul piano del gioco dalla Spagna, il nuovo talento del Napoli riuscì a mettersi in evidenza con giocate davvero importanti, riassunte nel video di seguito pubblicato.

Kvaratskhelia è dotato di dribbling stretto, fisico importante e falcata lunga, ma anche di senso del gol, come dimostrato anche nella recente doppietta segnata con la Dinamo Batumi.

Ma le prestazioni del georgiano con la Nazionale sono sempre state importanti, come quando Kvartskhelia si mise in evidenza contro la Svezia di Ibrahimovic.