Osimhen, Bagni: “Mi è giunta una notizia importante sul nigeriano”

Osimhen ha esaurito con la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande. Strano davvero il rapporto di Victor con le squadre d’elite, con le migliori d’Italia, considerando che in quasi due anni, fermo restando i periodi d’assenza per i due gravi infortuni alla spalla e al viso, è riuscito a fare centro soltanto con l’Atalanta a ottobre 2020 (prima rete con il Napoli) e con la Lazio ad aprile 2021. Poi, zero. Mai più. E soprattutto mai nel corso di questo campionato, nei momenti cruciali degli scontri diretti per lo scudetto o nelle sfide da dentro o fuori. Anche contro la Roma, Osimhen non ha disputato la sua migliore partita, anzi. Il nigeriano è apparso troppo isolato in avanti e spesso avulso dal gioco, l’ex Lille ha toccato appena venti palloni in tutta la gara, troppo poco per un calciatore del suo livello. Su Osimhen ha detto al sua Salvatore Bagni. L’ex centrocampista del Napoli e oggi operatore di mercato ai microfoni della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A ha spiegato:

“Il problema è che lì davanti non gli arrivano dei palloni giocabili: lo stanno servendo meno rispetto al passato e anche male. Manca il suggerimento del trequartista, ma spesso si scaraventano questi palloni dalla difesa. Ed è chiaro che in certe situazioni le difese avversarie hanno gioco facile su Osimhen. Ma non possiamo mettere in discussione il valore del calciatore. Mi è giunta una notizia importante sul centravanti. Mi hanno riferito che tutte le squadre più importanti d’Europa, quelle che puntano a vincere, siano interessate al nigeriano. Ci sarà un motivo oppure no?”, le parole di Bagni fanno eco alle voci di mercato che arrivano dai top club di Germania, Spagna e Inghilterra.