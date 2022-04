Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Tabù Osimhen, non segna alle grandi”

Victor Osimhen non riesce a fare gol ai top club di Serie A, zero reti realizzate fino ad ora dall’attaccante del Napoli. Un dato allarmante secondo Corriere dello Sport, perché Osimhen che ha messo a segno 16 gol in stagione fino ad ora, sembra non riesca ad essere il trascinatore che si aspettava il Napoli, nonostante le sue incredibili potenzialità. C’è da dire che forse non viene sfruttato nemmeno al meglio, anche perché la squadra non riesce a trovare facilmente la via del gol. Il confronto tra Gattuso e Spalletti sui gol fatti è nettamente a favore del tecnico calabrese, ad esempio.

Un’analisi sui problemi di Osimhen nel segnare alle big del campionato italiano l’ha fatta Corriere dello Sport, che scrive: “Osimhen ha esaurito con la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande. Strano davvero il rapporto di Victor con le squadre d’elite, con le migliori d’Italia, considerando che in quasi due anni, fermo restando i periodi d’assenza per i due gravi infortuni alla spalla e al viso, è riuscito a fare centro soltanto con l’Atalanta a ottobre 2020 (prima rete con il Napoli) e con la Lazio ad aprile 2021. Poi, zero. Mai più. E soprattutto mai nel corso di questo campionato, nei momenti cruciali degli scontri diretti per lo scudetto o nelle sfide da dentro o fuori: tipo quella con i giallorossi, appunto. E allora, la parabola di Osimhen: in crescita sotto il profilo del rapporto reti/partite/minuti rispetto alla prima stagione azzurra, però non ancora all’altezza di chi riesce a fare la differenza quando la squadra ha bisogno di uomo in grado di farla“.