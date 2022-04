Ciro Mertens vuole Napoli: De Laurentiis cambia idea, le cifre al ribasso

Dries Mertens ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis vanno verso il rinnovo di contratto, una svolta importante per uno dei calciatori più amati dalla piazza. Il contratto del giocatore belga scade a giugno del 2022, quindi tra pochi mesi Mertens, per tutti Ciro, potrebbe dire addio al Napoli. Eppure il giocatore a 35 è perfettamente integro, un dettaglio non da poco, se unito al fatto che con 145 gol è il bomber più prolifico di sempre della storia del Napoli.

Insomma un giocatore di questo calibro non li si trova facilmente, soprattutto se dovesse accettare la vita del comprimario per continuare a giocare al Napoli.

Rinnovo Mertens: quanto può guadagnare

Ma c’è un altro problema da superare ed è quello dell’ingaggio del giocatore. Il Napoli deve rispettare il nuovo FPF della Uefa ed in generale Aurelio De Laurentiis ha deciso di tagliare in maniera netta gli ingaggi. Ecco il motivo per cui non sarà esercitato l’opzione di rinnovo prevista nell’attuale contratto di Mertens, che darebbe al giocatore belga uno stipendio di 4,5 milioni di euro all’anno.

Se Mertens vuole il rinnovo dovrà abbassare le pretese, De Laurentiis propone cifre al ribasso. Corriere dello Sport scrive che nemmeno questo sarebbe un problema, perché il giocatore vuole giocare al Napoli ed accetterebbe anche un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione. Una scelta di vita fatta anche facendo nascere il figlio Ciro Romeo proprio a Napoli, una scelta che traspare ogni giorno e che i tifosi apprezzano. Il Napoli difficilmente può permettersi di perdere un giocatore del genere, soprattutto a queste cifre e con una motivazione così solida.

Anche De Laurentiis ha capito che puntare sul rinnovo del belga può essere molto importante, e quindi le speranze per una permanenza aumentano.