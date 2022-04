GAZZETTA – Spalletti, si chiede l’esonero: De Laurentiis ha una certezza

Luciano Spalletti finisce nel mirino della critica, tifosi ed addetti ai lavori lo hanno messo in cima ai responsabili della caduta del Napoli. Svegliarsi dal sogno scudetto è stato tremendo, nonostante sulla carta quel sogno sia ancora possibile. Le lacrime di Insigne dopo Napoli-Roma sanno di resa ed attualmente prevedere un Napoli in grado di vincere cinque partite di fila è complicato. Inoltre Inter e Milan dovrebbero perdere entrambe punti. Difficilissimo, ma di certo non impossibile. Da capire come motiverà la squadra Luciano Spalletti per il quale si chiede addirittura l’esonero.

Gazzetta scrive che l’idillio tra il presidente ed il tecnico è finito, ma non c’è assolutamente aria di divorzio. Dopo Napoli-Roma c’è stato un summit per parlare di cosa non ha funzionato. “I due continuano a sentirsi costantemente – vedersi un po’ meno – e a discutere di calcio. I rapporti fra datore di lavoro e allenatore restano discreti e l’avventura a Napoli per Luciano da Certaldo continuerà anche nella prossima stagione, che dovrà essere programmata nel dettaglio, oltre ai “tagli” di ingaggi provocati dai mancati rinnovi di contratto. Ma

quando parliamo di idillio finito ci riferiamo a una frase detta pubblicamente da De Laurentiis in novembre quando esclamò: «Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto». Un’apertura di credito notevole che ora si fa fatica a pensare sia ancora tale” scrive il quotidiano sportivo

Esonero Spalletti: la decisione di Aurelio De Laurentiis

“Nelle ultime settimane ADL ha cinguettato solo dopo la vittoria di Bergamo, twittando però più sul Bari. Poi silenzio. Ora dagli spifferi di Castel Volturno arrivano distinguo e critiche sulla gestione dell’allenatore nelle ultime gare. Critiche che possono essere anche fondate. Ma qui torniamo al vecchio difetto del “vinciamo” e “perdete”. Dunque va bene anche criticarsi, ma solo per crescere. Non per scaricare responsabilità” fa sapere Gazzetta. Cacciare via anche Spalletti dopo un campionato in cui la qualificazione Champions League è ad un passo sembra veramente troppo. Al netto degli errori di Spalletti, palesati anche con la Roma, il Napoli ha bisogno di costruire un ciclo. Un ciclo in cui anche l’allenatore possa decidere qualche acquisto. Inoltre De Laurentiis non esonererà mai il tecnico, continuandogli a pagare 2,8 milioni di euro per tutta la prossima stagione.