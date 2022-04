Insigne in lacrime è l’emblema della delusione: la reazione del Maradona

Lorenzo Insigne è uscito in lacrime alla fine del match Napoli-Roma, l’attaccante era deluso per il pareggio di El Shaarawy. Un gol amaro, che molto probabilmente mette fine alle chance scudetto per il Napoli. In realtà la squadra di Spalletti, almeno per la classifica il Napoli può credere ancora nel titolo in Serie A, ma certo la salita si fa veramente durissima.

Ecco perché la prima reazione di Insigne al gol della Roma è stata quella della rabbia, l’attaccante ha scalciato alcune bottigliette, poi è uscita qualche lacrima. In quel momento, ha le emozioni hanno prevalso sul professionista.

Insigne: pianto al Maradona per il sogno scudetto

Il Mattino scrive che “Insigne sognava un’uscita di scena diversa, sperava di poter coronare il suo sogno e di un’intera città di vincere lo scudetto. Una prova fantastica del capitano, tra le migliori in assoluto della stagione. Ma non è bastato per il gol subito nel finale, amarezza che ha vissuto dalla panchina dopo essere stato sostituito con Juan Jesus a cinque minuti dalla fine. I tifosi lo hanno applaudito al momento dell’uscita e lui ha applaudito il pubblico del Maradona a fine partita: un’amarezza enorme per lui”. Il gol di Insigne però non è bastato, anche perché la squadra di Spalletti è apparsa in balia delle onde. Tutti hanno detto che il sogno scudetto è terminato, ma che alla fine gli azzurri hanno almeno blindato il quarto posto per la gioia di De Laurentiis. A meno di un suicidio sportivo il Napoli tornerà a giocare in Champions League il prossimo anno, sperando di poter ancora competere contro il potere delle milanesi ed il ritorno della Juventus.