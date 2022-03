Schira sicuro: “Il Napoli prenderà due giocatori”

Nicolò Schira fa il punto sul calciomercato del Napoli con le ultime notizie: “Il club di De Laurentiis prenderà due terzini”. A Radio Punto Nuovo l’esperto di mercato dice: “Il Napoli prenderà due terzini, uno a sinistra e uno a destra, al posto di Ghoulam e Malcuit in scadenza. Servirà un vice Di Lorenzo, potrebbe essere anche Zanoli, da capire se è da Napoli. Oppure qualcuno di più pronto e migliore rispetto a Malcuit che ha deluso le attese“. Proprio il ballottaggio Zanoli-Malcuit per sostituire l’infortunato Di Lorenzo è uno di quelli da valutare fino ad Atalanta-Napoli, primo match in cui non ci sarà l’ex Empoli.

Calciomercato Napoli: si punta Veretout

Ma il Napoli è attivo non solo sui nomi per la difesa, ma anche per il centrocampo. Ecco quanto riferisce Schira: “La Roma stava chiudendo con il rinnovo di Veretout a 4 milioni, lui ha sparato alto: 6 milioni sono cifre troppo alte oggi in Italia e non è neanche in scadenza. Lui è separato in casa con la Roma, Mourinho l’ha relegato a riserva. A queste cifre è destinato ad andare in Inghilterra. Dovesse fare un passo indietro in termini economici ci sarebbero Napoli e Milan, in passato interessate al giocatore“. Ma per Giuntoli e De Laurentiis ci sarà molto da lavorare anche per l’attacco, per trovare i sostituti di Insigne e Mertens. L’attaccante italiano ha già firmato per il Toronto, quello belga è in scadenza di contratto. Giuntoli ha una lista di preferiti del Napoli da valutare attentamente.