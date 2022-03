Di Lorenzo visita a Villa Stuart: c’è tanta preoccupazione

Giovanni Di Lorenzo si sottoporrà oggi ad una visita presso la clinica Villa Stuart a Roma per controllare l’infortunio al ginocchio. Un impatto davvero violento quello tra Di Lorenzo ed il portiere Silvestri che ha costretto il giocatore del Napoli a lasciare il campo. Troppo forte quel dolore, il calciatore ha provato a restare sul terreno di gioco, ma non ci è riuscito. Così Di Lorenzo ha dovuto saltare anche l’impegno con la Nazionale di Mancini, che gioca i playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

“Trauma distorsivo per il giocatore del Napoli”, ma bisognerà capire se può esserci anche qualcosa di più grave. Al momento si prevedono almeno tre giornate di stop, con Di Lorenzo che salta tra match delicatissimi.

Infortunio Di Lorenzo: il sostituto

Corriere dello Sport scrive che il consulto di oggi di Di Lorenzo a Villa Stuart servirà per fare chiarezza sul suo infortunio. C’è molta preoccupazione, ecco perché tutto potrà essere più chiaro dopo la visita col professor Mariani con annessa risonanza magnetica. Con gli esami strumentali si capirà “se basterà una terapia conservativa, se diventerà necessario altro, se invece è stato semplicemente un impatto terribile con dentro tanta paura, se c’è qualcosa di peggio“.

Sicuramente Di Lorenzo non giocherà i prossimi tre match del Napoli, a cominciare dalla sfida con l’Atalanta. Così Spalletti deve scegliere il sostituto di Di Lorenzo, avendo a disposizione Malcuit e Zanoli. Il francese ha maggiore esperienza e proprio con l’Atalanta all’andata fece una grande partita. Il giovane esterno italiano ha fisicità e si sta guadagnando la fiducia di Spalletti che ne ha parlato molto bene. Chissà se alla fine non sia proprio Zanoli il sostituto di Di Lorenzo contro l’Atalanta. Prendere il posto dell’esterno destro ex Empoli non sarà semplice per nessuno.