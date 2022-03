Italia-Macedonia: Macini si affida a Insigne, la probabile formazione

Italia-Macedonia è la prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, Insigne titolare nella formazione azzurra. Sarà anche il talento del Napoli a guidare la Nazionale italiana che deve superare ancora due match per arrivare a giocare i Mondiali in Qatar. Non sarà facile per gli uomini di Mancini battere la Macedonia, poi in finale potrebbe trovarsi il Portogallo di Cristiano Ronaldo che sfida la Turchia.

La probabile formazione dell’Italia che sfida la Macedonia è quasi già fatta per Roberto Macini. Il commissario tecnico della Nazionale deve rinunciare a Di Lorenzo infortunato. In porta ci va Donnarumma, il posto del terzino destro del Napoli viene preso da Florenzi, la difesa viene completata da Mancini, Bastoni ed Emerson Palmieri. A centrocampo spazio a grinta, fosforo e tecnica con Barella, Jorginho e Verratti. In attacco il trio visto agli Europei con Berardi, Immobile e Insigne. Difficilmente cambierà qualcosa da questa probabile formazione, anche se c’è ancora tempo per pensarci. Italia-Macedonia del Nord si gioca giovedì 24 aprile 2022 a Palermo, calcio d’inizio alle ore 20.45.

Italia-Macedonia dove vederla tv e streaming

La sfida tra Italia e Macedonia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1. È possibile vedere la partita in streaming anche attraverso l’applicazione Raiplay disponibile per smartphone, tv e console come Xbox e Playstation.

Italia-Macedonia del Nord si disputerà giovedì 24 marzo 2022 allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, che per l’occasione torna alla capienza del 100%. Il fischio d’inizio della gara, valida come semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20.45.

La coppia di telecronisti della Rai sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.