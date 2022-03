Di Lorenzo, l’agente: “Novità sui tempi di recupero. Domani consulto con Mariani”

Di Lorenzo, terzino del Napoli sarà visitato dal professor Mariani per la distorsione al ginocchio destro rimediata nella sfida contro l’udinese.

Giovanni Di Lorenzo potrebbe saltare le tre sfide più importanti per la corsa scudetto del Napoli. Le condizioni del terzino tengono in apprensione Spalletti e il ct della nazionale Roberto Mancini impegnata nella qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero:

“Al momento, in seguito alla risonanza fatta l’altro ieri, la diagnosi è quella di una distorsione al ginocchio e quindi, in questi giorni, dovrà iniziare la riabilitazione. Nel giro di un mese, però, dovrebbe essere disponibile.

Mercoledì mattina, su volere mio e della società, perché il nostro riferimento per il ginocchio è il professor Mariani, faremo un consulto. La novità è che, se Mariani confermerà la diagnosi, il giocatore inizierà una terapia conservativa che nel giro di un mesetto gli permetterà di essere già in campo”.